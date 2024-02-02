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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti belediyeciliği, eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş müktesebata sahiptir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti belediyeciliği, eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş müktesebata sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti belediyeciliği, eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş müktesebata sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti belediyeciliği, eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş müktesebata sahiptir.

02.02.2024 16:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti belediyeciliği, eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş müktesebata sahiptir. Her kim daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan."

Kaynak: AA

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