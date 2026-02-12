Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz, durduramayacaksınız. Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz, ne gücünüz yetmez, Özgür." ifadesini kullandı.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, TBMM Genel Kurulunda bakanların yemin etmesi öncesi yaşanan arbedeye tepki gösterdi.

CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine hep beraber bir kez daha tanık olunduğunu ifade eden Erdoğan, "Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz, durduramayacaksınız. Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz, ne gücünüz yetmez, Özgür." değerlendirmesinde bulundu.

"Evet, anayasal bir hak. Yeminler yapıldı mı? Yapıldı. İş bitti mi? Bitti. Ne oldu? ya rahat dursanız da güzel güzel bu yeminler yapılsa olmaz mıydı?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Olurdu ama bunlarda demokratik anlayış yok. Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler. Bunların iliklerine kadar sinmiş. Bozgunculuk yaparak, milli iradeye karşı edepsizlik ederek, Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşürerek çirkin ve çirkef siyasetlerini Genel Kurul salonuna taşıyarak nasıl bir zihniyete sahip olduklarını tekrar gösterdiler. Bu kendini bilmezlere sormak lazım, Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin keyfinize göre kavga çıkaracağınız bir eylem alanı mıdır? Siz, Gazi Meclis'e milletin hakkını, hukukunu savunmaya mı geldiniz, yoksa terör estirmeye mi? Kavgayı, nefreti, öfkeyi, hakareti yüce Meclis'e taşımaktan hiç mi rahatsız olmuyor, hiç mi utanmıyorsunuz? Daha ne kadar kendinizi rezil edecek, küçük düşürecek, size oy veren vatandaşlarımızın başını yere eğdireceksiniz? Ana muhalefetin, siyaset kurumuna olan güveni dinamitleyen, Meclis'in vakarına zarar veren, hepsinden öte aziz milletimizi rencide eden dünkü saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün olduğu gibi gelecekte de Gazi Meclis'in mehabetine yönelik mütecaviz eylemler karşısında dimdik duracaklarını vurgulayarak, "Bunu yaparken de kavga ve kaosla değil nezaketimizle, asaletimizle, bilgi ve birikimimizle farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"İki sene hiçbir ödeme almayacağız"

Deprem konutları konusundaki tartışmalara da dikkati çeken Erdoğan, "Deprem konutları meselesinde günlerdir kendi uydurdukları yalanları köpürtmeye doyamadılar. Peki sonuçta ne oldu? Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Gizlemeye çalıştıkları hakikatler tek tek gün yüzüne çıktı. Ne faiz söz konusu ne de vatandaşımızı mağdur ediyoruz." dedi.

Erdoğan, inşa edilen tüm konutların altyapı bedellerini devletin ödediğini, kalan fiyat üzerinden vatandaşlara yüzde 50 indirime gittiklerini söyledi.

Altyapıyı da dahil edince konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletin karşıladığını aktaran Erdoğan, "İki sene hiçbir ödeme almayacağız. Ödemeler, 18 yıl boyunca aynı fiyattan yapılacak. 3+1 konutlarımız için aylık taksit tutarımız 8 bin 750 lira. Bu fiyat değişmeyecek. 18 yıl boyunca sabit kalacak. Bay Özgür, duydun mu? Bak bir şey daha söyleyeyim sana, peşin ödemek isteyen kardeşlerimiz 484 bin liradan neredeyse dörtte biri fiyatına evini satın alabilecek." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy evlerinde de şartların aynı olduğuna işaret ederek, 18 yıl boyunca 8 bin 100 lira sabit taksitle ödemelerin yapılabileceğini, peşin ödemek isteyen olursa da 448 bin liradan alabileceğini dile getirdi.

Kimseyi mağdur etmeden, sıkıntıya düşürmeden devlet olarak hak sahiplerine konutlarını teslim ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde devletimizin kurumlarıyla omuz omuza adeta destan yazan AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın belediyelerini canıgönülden tebrik ediyorum. Altyapı, üstyapı ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte, atık su ve içme suyu isale hatlarının yapım ve onarımına kadar her alanda belediyelerimiz canla başla çalıştılar. Depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmadılar. Bizleri deprem bölgesindeki kardeşlerimize karşı mahcup etmediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum."

Notlar

Toplantıda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi birer selamlama konuşması yaptı.