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AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de - Son Dakika
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AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de

Yerel seçimler için takvim ilerlerken AK Parti de aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temayül yoklaması için Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ın yerel seçim adayını belirlemek için yapılan temayül yoklaması sonrası son durumu değerlendireceği öğrenildi.

17.12.2023 - 14:54,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sütlüce'deki il binasında İstanbul teşkilatıyla buluşup belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştiriyor.

ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. İstanbul teşkilatıyla temayül yoklamasına katılan Erdoğan, toplantıda, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile bir araya geliyor.

AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de

ÖMER ÇELİK VE SOYLU DA TOPLANTIDA

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri katıldı.

AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de

ERDOĞAN TOPLANTININ DETAYLARINI ANLATMIŞTI

Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. İstanbul'da pazar günü parti teşkilatıyla yapacağı buluşmaya ilişkin "Nasıl bir toplantı olacak? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek? Önümüzdeki haftadan itibaren adayları duyma şansımız olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bu hafta içerisinde Ankara, Adana ve İzmir'in gerek milletvekilleri gerek teşkilatı gerekse de belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantı yaptıklarını, onların kanaatlerini, temayüllerini aldıklarını anlattı.

AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de

"ADAYLARIMIZI ARALIK AYI SONUNA DOĞRU AÇIKLAMAYA BAŞLARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını ifade ederek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

AK Parti\'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce\'de
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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