Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Abiş'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Abiş'in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı.

01.04.2025 17:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş'in cenaze törenine katıldı.

Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Abiş'in ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, Abiş'i ilk belediye başkanlığını yaptığı yerden, şimdi Hak'ka uğurladıklarını belirtti.

Abiş'in mekanının cennet olmasını dileyen Erdoğan, "Nevi şahsına münhasır bir insandı Burhan ağabey. Bizim siyasette ilk belediye başkanımızdı. Buralarda, Ulaşlı Belediye Başkanı dendiği zaman akla Burhan ağabey gelirdi ve kendi nevi şahsına münhasır haliyle de her zaman özü sözü açık, net olan bir insandı. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah." dedi.

Erdoğan, Abiş'ten razı olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerde zaten haklarınızı helal etmek suretiyle razı olduğunuzu ortaya koydunuz. Rabbim bizleri inşallah cennette de bir araya getirir. Sevgili habibini 'Liva-ül hamd' ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı Rabbim bizlere nasip etsin diyorum. Hastane süresi içerisinde kendisini bir kez ziyaret etme imkanı buldum. Orada da kendisini ziyaret ettik, telefon irtibatlarımızı devam ettirdik. Biz ondan razıyız, inanıyorum ki sizler de razısınız. Bu güzellikleriyle Rabbim bizleri inşallah cennetinde de buluşturur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Abiş'in tabutuna omuz verdi.

Abiş'in naaşı, cenaze namazı sonrasında Ulaşlı Mahalle Mezarlığında defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra taziye evine giderek aileye taziyelerini iletti ve Kur'an-ı Kerim tilavet etti.

Cenaze merasimine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, milletvekilleri, partililer ve Abiş'in yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Abiş'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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