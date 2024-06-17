Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kana susamış İsrail durdurulamıyor"
"İsrail yönetimini ateşkese zorlamak için ticaret işlemlerimizi tamamen durdurduk"
"Mazlumların imdadına koşuyoruz. İnşallah bundan sonra da dimdik durmaya, mazlumun çığlığı olmaya devam edeceğiz."
MUĞLA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Teşkilatları ile bayramlaştı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Filistin bir bayramı daha buruk geçiriyor. Kana susamış İsrail durdurulamıyor" dedi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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