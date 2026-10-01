Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla bu millete nice yıllar hizmet edeceğiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla bu millete nice yıllar hizmet edeceğiz"
Kaynak: AA