Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

20.01.2025 18:40
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na desteğiyle bilinen Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Ahmet Uğurlu, Alevi dernek ve federasyonları tarafından tepki çeken Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile ilgili "Şimdiye kadar yapılmamış bir olay gerçekleştiriliyor. Bizlere ibadet özgürlüğü sağlandı, bir insani devrim yaşandı. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana böyle bir girişim olmamıştı. Şimdiye kadar yapılamadı. Cumhurbaşkanımız Alevi toplumuna ibadet özgürlüğünü teslim etti. Cemevlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanacak olması, Alevi Bektaşi dedelerine kadro verilmesi kararı çok olumlu bir gelişmedir. Cumhurbaşkanımızı yanlış tanımışız, olmaz diyorduk ama oldu. Gül, dikenlerin arasındaymış. Alevi-Sünni toplumları birbirine bağlıdır. İslam barış dinidir. Kendisine Alevi toplumuna sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ederim. Bu çok önemli bir girişimdir" açıklamasını yapmıştı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın "Alevilik-Bektaşilik Sözlü Tarih Projesi" kapsamında ise proje ekibi, aslen Erzincan'ın Vağver köyünden olan ve Erzincan merkez ilçeye bağlı Beşsaray köyünde yaşayan Hıdır Abdal Ocağı dedelerinden 95 yaşındaki Ahmet Uğurlu ile görüşmeler yapmıştı.

Öte yandan, 1 Ocak 2025 tarihinde Erzincan'da sabah namazının ardından toplanan vatandaşlar, Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlemiş ve etkinliğe, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu da katılmıştı.

Kaynak: ANKA

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