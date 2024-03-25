Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi? - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil"

25.03.2024 17:07  Güncelleme: 17:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil"

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi? - Son Dakika
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