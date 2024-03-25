Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil"
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Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 72 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu belirlendi ve servis şoförleri ile rehber personele trafik eğitimleri verildi.
Anadolu Üniversitesi İİBF tarafından düzenlenen seminerde, sosyal medyanın finansal piyasalar üzerindeki etkileri ele alındı. Seminere İİBF Dekanı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Arş. Gör. Deniz Sevinç, sosyal medyanın manipülasyonlarından korunmanın önemine değindi ve finansal okuryazarlık konusunda bilgi sahibi olmanın gerekliliğini vurguladı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 2 tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada tutuklu sanıkların beraat ve tahliye talepleri reddedildi. Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaların verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Türk milletinin Balkan Savaşı'ndaki fedakarlıklarını vurgulayarak, Balkan Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı. AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı ve Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de aynı gün dolayısıyla mesaj yayımladı.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 538 araç sürücüsüne 1 milyon 252 bin TL para cezası yazıldı. Denetimlerde, 7 bin 610 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 538 sürücüye para cezası kesildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından devlet desteğiyle kurulan Sutaşı Çarşısı'nda 39 esnaf hizmet veriyor. Çarşıda tamirhaneden ayakkabıcıya, kasaptan lokanta ve çiçekçiye kadar farklı işletmeler bulunuyor. İş yerlerini kaybeden esnaflar, devlet desteğiyle geçici olarak bu çarşıda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyor.
İzmir Bornova'da bulunan mesleki eğitim merkezinde, bir öğrenci şakalaştıkları esnada kazara arkadaşını bıçakla bacağından yaraladı. Hafif şekilde yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sazova Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında binlerce vatandaşla bir araya geldi. Başkan Yüzügüllü, Sazova Mahallesi vatandaşlarıyla kucaklaşarak Ramazanlarını kutladı ve birlik beraberlik mesajı verdi.
Tepebaşı Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar etkinliği bu kez Muttalip Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mahallelilerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Haftanın karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 31-36, Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor: 38-29, Konyaaltı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 32-29, Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 29-26, Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 41-36
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