Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı Kazandı

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes'e 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı verdi.

Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın sona ermesinin ardından sahada düzenlenen kupa törenine katıldı.

Sporculara madalyalarını takan Erdoğan, kupayı Anadolu Efes takım kaptanı Shane Larkin'e takdim etti.

Erdoğan, madalya alan sporcuların çocuklarına da harçlık verdi.

Kupayı kaybeden Fenerbahçe Beko sporcularıyla da bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra sahadan ayrıldı.