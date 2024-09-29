Erdoğan'dan Anadolu Efes'e Tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erdoğan, " İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Açılış maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.