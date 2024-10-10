Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu çerçevesinde Arnavutluk'un Tiran kentinde Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldi. Resmi törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, ayrıca Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek ve Namazgah Camii Açılışı'na katılacak.

10.10.2024 15:23
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavut mevkidaşı Begaj ile görüştü

TİRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiran'da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı kapsamında Arnavutluk'a geldi. Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'na varan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti. Erdoğan, burada Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından resmi törenle karşılandı. Resmi töreninin ardından ikili görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutk mevkidaşı Begaj, daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Begaj, görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzer Orta Doğu'da yaşananları ele aldı.

Erdoğan, Namazgah Camii Açılışı'na katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yla ikili görüşme gerçekleştirecek. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza törenine geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Son olarak da 2015 yılında temeli atılan Namazgah Camii Açılışı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk temaslarını tamamlayarak Sırbistan'a geçecek.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Orta Doğu, Edi Rama, Güncel, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile Görüştü - Son Dakika

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