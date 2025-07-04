Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunuyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hankendi Kongre Merkezi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?