Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde gazileri ve şehitleri andı: - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde gazileri ve şehitleri andı:

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- "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü" dolayısıyla Karabağ'ı işgalden kurtarmak ve özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden gazileri ve şehitleri yad etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Karabağ'ın Azerbaycan Türkçesi'ndeki yazımını kullanarak, "Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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