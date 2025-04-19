Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışında konuştu: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nin açılışında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geride bıraktığımız 23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandı.

19.04.2025 18:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geride bıraktığımız 23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandı. Rakamlar bu devrimi inkar edilmez bir şekilde ispat ediyor. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bazı rakamları paylaşmak istediğini ve özetin de özeti olan bu rakamların sağlıkta nereden nereye gelindiğini net bir şekilde ortaya koyacağını söyledi.

Ülkedeki sağlık hizmetlerine ve yatırımlara ilişkin bilgiler paylaşan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız 23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandı. Rakamlar bu devrimi inkar edilmez bir şekilde ispat ediyor. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık. 37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin yapımı sürüyor. İhale, proje ve arsa süreci devam edenler bittiğinde yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hastane yatak kapasitemizi 164 binden aldık, 270 bin 511'e taşıdık. 192 bin 824'ü hekim ve uzman hekim olmak üzere 1 milyon 47 bin yeni personelle sağlık ordumuzu daha da büyüttük. Sağlık tesislerimizin imkanlarını iyileştirdik, altyapılarını güçlendirdik, modernize ettik. Şurası çok önemli, bugün tam 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz."

Erdoğan, koruyucu sağlık hizmetlerinin ciddi sıçrama yaşanan bir başka alan olduğunu belirterek, "Burada Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin sayısını son 6 ayda açtığımız 24 yeni merkezle 286'ya çıkardık. Bu yıl 16 farklı branşta hizmet veren 100 Sağlıklı Hayat Merkezini daha inşallah devreye alacağız. Başta sağlık okuryazarlığı olmak üzere, vatandaşlarımıza pek çok alanda eğitimler verdiğimiz Sağlıklı Hayat Akademisi'ni 81 ilimizde başlattık." diye konuştu.

İstanbul'daki sağlık yatırımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında İstanbul'daki kamu hastanelerinin yatak kapasitesinin sadece 19 bin 715 olduğunu, üstelik bu yatakların çok büyük bir kısmının niteliksiz ve yetersiz durumda bulunduğunu vurgulayarak, bu sayıyı yüzde 56 oranında artırarak, 30 bin 726'ya yükselttiklerini bildirdi.

Özel ve üniversite hastaneleri dahil toplam yatak sayısını yüzde 62,3'lük artışla 45 bin 481'e çıkardıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"2025 yılı sonunda toplamda 10 bin 582 kamu yatağını İstanbullu vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Planlama aşamasında olan 16 bin yatak kapasiteli 23 sağlık tesisini de inşallah çok yakın bir zamanda İstanbul'umuza kazandıracağız. 2002'de İstanbul'da 217 sağlık ocağında vatandaşlarımıza hizmet veren hekim sayımız sadece 762 idi. Bugün İstanbul'un dört bir yanındaki 1147 aile sağlığı merkezinde 4 bin 264 aile hekimimiz özveriyle hastalarımızın imdadına koşuyor. 2017-2025 yılları arasında 40 adet birinci basamak sağlık tesisini de yine İstanbul'da hizmete hazır hale getirdik. 2002'de 44 olan 112 acil yardım istasyonu sayısını 347'ye, acil yardım ambulans sayısını 495'e yükselttik. İstanbul genelindeki kamu uzman hekim mevcudu 4 bin 141'den 5 bin 506'ya ulaştı. Kamu hemşire sayısını ise 7 bin 104'ten 25 bin 507'ye çıkardık. Daha burada saymaya kalksak saatler alacak nice yatırımı, eseri, projeyi, imkanı İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet ederken kimsenin oy rengine bakmadan, "sizden-bizden" ayrımı yapmadan, yakın uzak demeden çalıştıklarını, koşturduklarını ve hizmet götürdüklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Elhamdülillah, sonuçta sağlık alanında ülkemizi bugün dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştırmayı başardık. Elbette daha yapacak çok işimiz, gerçeğe dönüştürecek çok hayalimiz var. Biz hiçbir zaman mevcutla iktifa eden bir kadro, böyle bir iktidar olmadık. 'Bu kadarı da yeter.' gibi bir anlayışla asla hareket etmedik. Hep daha fazlasını hedef alarak koşturduk. Bir işi bitirdikten sonra hemen yenisine başladık. Ülkemizin imkanları arttıkça biz de her alanda hedef ve ölçek büyüttük. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan koşturuyoruz."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışında konuştu: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışında konuştu: (2) - Son Dakika
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