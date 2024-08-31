Erdoğan, Su Ürünleri Av Sezonunun Açılışında Destekleri Açıkladı

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(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı ve balıkçılara sağlanan destekleri açıkladı. Erdoğan, "Bugüne kadar 23 milyar lira yakıt desteği, 16 milyar lira yetiştiricilik desteği ve toplamda 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. "Uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Önümüzdeki 3 yıllık dönemde de balıkçılarımızın hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik. 2023'te 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk. Balıkçılarımızın çabaları ve desteklerimiz sayesinde su ürünleri her zaman rekorların sektörü oldu. Yıllık üretim miktarı 1 milyon tonu geçerek rekorlara yenisi eklendi. İhracatta da her yıl rekor kırıyoruz. Geçtiğimiz yıl 100 ülkeye ihracat yaptık. Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık.

Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. Ülkemizin ve balıkçılarımızın menfaatlerini korumak adına uluslararası balıkçılık yönetim platformlarında büyük mücadeleler veriyoruz. Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz.Balıkçılarımızın avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmasına imza atıyoruz.

Başta Afrika ülkeleri olmak üzere geçen yıl 10 olan anlaşma sağladığımız ülke sayısını 15'e çıkardık. 12 ülkeyle de müzakerelerimizde son aşamaya geldik

"Bu denizler bu balıklar miras değil emanettir"

Sizden beklentim, su ürünleri avcılığına getirilen kurallara riayet etmenizdir. Bu denizler bu balıklar miras değil emanettir. Denizlerimizin korunmasına balıkçı kardeşlerimizin öncülük etmesini diliyorum. Sizlere bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum."