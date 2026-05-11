Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile Görüştü

11.05.2026 14:47
(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri, savunma sanayi işbirliği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeşil enerji alanındaki ortaklıklar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Belçika arasında ticaretten savunma sanayiine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu belirterek, ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye'nin AB tam üyelik süreci devam ederken, Gümrük Birliği'nin güncel koşullara uygun şekilde modernize edilmesinin öncelikli başlıklardan biri olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin AB savunma girişimlerine katılımının da "müşterek menfaat" gereği olduğunu dile getirdi.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası diplomatik girişimlerine de değinerek, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile 9-20 Kasım'da yapılacak COP31 toplantısına ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı.

Yeşil enerji dönüşümünün Türkiye ile Belçika arasındaki önemli işbirliği alanlarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü açısından Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Kraliçe Mathilde'nin Türk iş dünyasıyla gerçekleştireceği temaslardan somut sonuçlar çıkmasını temenni etti.

Kaynak: ANKA

