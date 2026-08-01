Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır.' - Son Dakika