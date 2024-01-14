15:36 •
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın•
İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Eroğan'a askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.Görüşmede Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da karşılıklı olarak ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika