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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Al Nahyan, Türk askerlerine yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birlik mesajları da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı
14.01.2024 - 15:47,
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İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Eroğan'a askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.Görüşmede Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da karşılıklı olarak ifade edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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