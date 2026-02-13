Erdoğan Boğaziçi\'nde Öğrencilerle Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından kampüse girişinde karanfiller ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere üniversitenin Güney Kampüsü'ne gitti.

Burada kalabalık öğrenci grubu tarafından karşılanan Erdoğan'a bazı öğrenciler "Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Öğrencilerden bazıları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracının üzerine karanfil bıraktı.

Aracından inerek bir süre öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi.

Karşılamanın ardından Erdoğan, öğrenciler ve protokol üyeleri ile birlikte programın gerçekleştirildiği salona doğru yürüdü.

Bu sırada bir öğrenci Erdoğan'a, "Burada yüzlerce öğrenci arkadaşımız var, her biri sizi karşılamak için burada. Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Hiç onlara kafayı takma, bak arkanda kim var?" diyerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i işaret etti.