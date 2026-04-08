Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizi Yangın Yerine Çeviren Savaşta İlan Edilen Ateşkesten Memnuniyet Duyuyoruz" - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizi Yangın Yerine Çeviren Savaşta İlan Edilen Ateşkesten Memnuniyet Duyuyoruz"

08.04.2026 13:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Pakistan, 28 Şubat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizi Yangın Yerine Çeviren Savaşta İlan Edilen Ateşkesten Memnuniyet Duyuyoruz' - Son Dakika

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
Galatasaray’ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Ata Demirer’den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 14:46:51. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizi Yangın Yerine Çeviren Savaşta İlan Edilen Ateşkesten Memnuniyet Duyuyoruz" - Son Dakika
