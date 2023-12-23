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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır
23.12.2023 - 21:38,
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformundan bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları ali olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin" dedi.

Kaynak: DHA
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