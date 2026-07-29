Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz sadece kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz sadece kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz sadece kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz sadece kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir' - Son Dakika