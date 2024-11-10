Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yılında andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum."
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