Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum."