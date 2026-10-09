Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı) Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı) Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı) Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek."
Kaynak: AA