Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Katıldı

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı. Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti" denildi.
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