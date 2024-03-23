Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den hiç kimsenin para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadığını belirtti. Erdoğan, CHP'nin ekonomi politikalarını eleştirerek, parti üyelerinin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

23.03.2024 15:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı"

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı" - Son Dakika
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