Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı"
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Malatya'da depremzede esnaf için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık, 6 Şubat'ta depremin yaşandığı saat olan 4.17'de gerçekleşti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Halk Ege Et Marketlerde yüzde 20 indirimle et almak isteyen emekli vatandaşlar, düşük emekli maaşlarına tepki gösterdi. Emekliler, maaşlarıyla geçinmekte zorlandıklarını ve et almanın lüks olduğunu belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana'daki huzurevlerinin sakinleriyle çiçek dikti. Göktaş, Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği kapsamında huzurevlerini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti ve çiçek dikti. Bakan Göktaş, yaşlıların tecrübesinden istifade etmek ve onlara saygı göstermek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında TÜRŞAD'ı 3-0 yendi. Salon: TVF Cengiz Göllü, Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan, Setler: 25-23, 25-20, 25-20, Süre: 76 dakika (26, 24, 26).
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yoğun ilgi gören 'Çiçeğim Takas' projesine devam ediyor. Başkentlilere ellerinde bulunan çiçekleri ücretsiz olarak takas imkanı sağlayan uygulama, son olarak Çankaya Metin Oktay Parkı'nda gerçekleştirildi.
Bursa'da faaliyet gösteren berber esnafıyla iftarda buluşan Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Dündar'a berberler 31 Mart'ta destek sözü verdi.
Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız, yarın ulusal yas ilan edildi
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