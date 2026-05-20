Erdoğan CHP'li Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açtıkları 300 bin TL manevi tazminat davasını kazandıklarını bildirdi.

Aydın, "5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada, Mahkeme 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel başkanı Özgür Özel, 5 Temmuz günü Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) "olağanüstü" toplamış, MYK sonrası açıklama yapmıştı.