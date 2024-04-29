Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek. Görüşme, 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Erdoğan, Özgür Özel'in görüşme talebi üzerine önümüzdeki hafta bir araya geleceklerini açıklamıştı.

29.04.2024 17:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyon sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti. Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA

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