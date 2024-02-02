Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP\'nin umurlarında ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu

Muş'ta tren TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Muş'ta, hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü bir tırın trenle çarpışması sonucu çok sayıda hayvan telef oldu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar ise çevredekiler tarafından kesildi.