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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin umurlarında ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin umurlarında ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP\'nin umurlarında ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde.

02.02.2024 16:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin umurlarında ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu - Son Dakika
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