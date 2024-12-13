Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere hareket etti.

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