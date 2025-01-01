Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (11)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilerin bayram ikramiyelerini yüzde 50 oranında artırdıklarını, 15,5 milyon emekliye yaklaşık 84 milyar lira ikramiye ödemesi yaptıklarını bildirdi.

8 bin 882 orman köylüsü aileye 1 milyar 676 milyon lira kredi ve hibe verdiklerini aktaran Erdoğan, bulut altı insansız hava aracı BAHA'yı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine aldıklarını anımsattı.

1,5 milyona yakın iş yerine toplam 41,9 milyar lira asgari ücret desteği sağladıklarını belirten Erdoğan, 2 bin 392 engelliyi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdiklerini, böylelikle kamudaki engelli istihdamını 70 binin üzerine çıkardıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat süresini yaklaşık 2 saatten 55 dakikaya düşüren Aydın- Denizli Otoyolu'nun 70 kilometrelik son kesimini de hizmete aldıklarını kaydetti.

ABD, İngiltere, Azerbaycan, Macaristan ve Brezilya'da düzenlenen panel ve programlarla Türkiye'nin tezlerini, stratejik iletişim hamlelerini ve diplomasi çalışmalarını dünya kamuoyunda işlediklerini ifade eden Erdoğan, şu bilgileri aktardı:

"Yurt dışı uçuş noktamızı 349'a, uçulan ülke sayısını 131'e yükselttik. Yapay Zeka Temelli 100 Akıllı Kütüphane Projemizi başlattık. Toplam 28 askeri anlaşma imzaladık, dost ve müttefiklerimizle işbirliğimizi güçlendirdik. Teknoparklarımızda inovasyon odaklı çalışan firma sayısını 11 binin üzerine çıkardık. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformundaki 57 çevrimiçi kursa 297 bin 307 öğretmenimizin katılımını sağladık. Yaklaşık 3 yıllık yoğun bir çabanın sonunda İstanbul Basketbol Gelişim Merkezini gençlerimizin ve basketbolseverlerin hizmetine sunduk. Dijital Vergi Dairesi uygulamasını hayata geçirdik, e-Tebligat uygulaması kapsamında 9,5 milyar lira tasarruf sağladık."

"Dış kaynak girişini artırdık, ülkemize 14,4 milyar dolarlık portföy yatırımı çektik"

Erdoğan, ülkenin temsili ve tanıtımında vatandaşları da kamu diplomasisi aktörüne dönüştürmeyi hedefleyen Vatandaş Diplomat Projesi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında konaklayan öğrencilere aylık 4 bin 950 lira beslenme yardımı sağladıklarını belirten Erdoğan, 2024 yılı ocak ayından itibaren SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yüzde 49,25 artış uyguladıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalnızca bilgiye ulaşan değil; bilgiyi hikmetle birleştiren, erdemi hayatına nakşeden nesiller yetiştirme hedefiyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Seçim meydanlarında milletimize verdiğimiz sözleri asla unutmadık. Deprem bölgemizde, anahtarını teslim ettiğimiz konut sayısında 155 bini aştık. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptık, 27 söyleşi ile 28 ulusal ve uluslararası program düzenledik. İklim değişikliğinin ülkemize etkilerini en aza indirecek, şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirecek İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi'ni hayata geçirdik, pilot il olarak İzmir'imizi belirledik. Güçlü spor altyapımız sayesinde 145 uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Dış kaynak girişini artırdık, ülkemize 14,4 milyar dolarlık portföy yatırımı çektik."

"Göçmen kaçakçılığı yapan 12 bin 395 organizatörü yakaladık"

Erdoğan, 5 kıtada 70'ten fazla ülkeye insani yardım gönderdiklerini bildirerek, "88 bin 198 ton insani yardım ile Filistinli kardeşlerimizin yaralarını bir nebze sarmaya gayret ettik. Etiyopya ile Somali arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımına beraberce imza attık. Afrikalı kardeşlerimizin refah, huzur ve istikrarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz." dedi.

Su kaynaklarını koruma amacıyla 115 milyar lira yatırım yaptıklarını, 577 tesisi hizmete aldıklarını aktaran Erdoğan, paylaşımlarında şu bilgilere yer verdi:

"7 binin üzerinde operasyonla göçmen kaçakçılığı yapan 12 bin 395 organizatörü yakaladık. Pirireis denizaltımızı hizmete aldık, Hızırreis denizaltımızın seyir testlerini başlattık. Yapımı devam eden tüm denizaltılarımızı inşallah 2029 yılına kadar hizmete alacağız. Uluslararası öneme sahip toplantılarda ülkemizin kamu diplomasisi vizyonunun küresel boyutta tanınması ve güçlendirilmesi adına önemli iletişim faaliyetleri gerçekleştirdik. Seyahatsever Genç Projemizi 2024 yılında da sürdürdük. 133 bin gencimizi yurtlarımızda ücretsiz şekilde ağırladık. The Lies of Israel platformu ile 7 dilde yayın yaptık, soykırım politikasını meşrulaştıran yalan kampanyalarına karşı Filistinli kardeşlerimizin haklı davasına destek olduk."

"70 kilometresi otoyol olmak üzere 357 kilometre bölünmüş yol yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 70 bin 540 çevre denetimi gerçekleştirdiklerini, 7 bin 47 tesise ve 96 deniz aracına 2 milyar liranın üzerinde idari para cezası uyguladıklarını belirtti.

İstanbul'un ağırlaşan trafik sorunu göz önünde bulundurulduğunda büyük öneme sahip bir proje olan Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu'nu hizmete aldıklarını kaydeden Erdoğan, 572 organize suç çetesini çökerttiklerinin altını çizdi.

Erdoğan, 2024 yılında geçerli olan asgari ücreti, bir önceki döneme göre yüzde 49 oranında artırdıklarına işaret ederek, "Yeşil dönüşüm hedefimiz doğrultusunda, dünyada ilk örneği ülkemizde olan Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi'ni başlattık. PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarımıza hız kesmeden devam ettik. 49 binin üzerinde operasyonda 821 teröristi etkisiz hale getirdik. Hayvancılıkta devreye aldığımız yeni destekleme modelimiz ile aile işletmeleri, gençler ve kadın yetiştiricilere ilave destekler vermeye başladık. 70 kilometresi otoyol olmak üzere 357 kilometre bölünmüş yol yaptık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi, 2025 yılında da milletimizin hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz. Özeti bile saatlere, günlere sığmayacak, tarihe altın harflerle yazılacak nice eserle, hizmetle, projeyle, yatırımla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz." sözleriyle paylaşımlarını sonlandırdı.

(Bitti)