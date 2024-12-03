Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' mesajı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.