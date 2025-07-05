Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü'nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386'ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.