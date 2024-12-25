Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e "başsağlığı" telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşmesi nedeniyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakü- Grozni seferini yapan, 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere 67 kişinin bulunduğu Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düşmüştü.