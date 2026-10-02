Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda din görevlilerine başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayan Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selamlarımı iletiyorum. Her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.