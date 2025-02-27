Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum gününü kutlayanlara teşekkür paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini telefonla arayarak, mesaj göndererek ya da sosyal medyada paylaşım yaparak tebrik edenlere teşekkür etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ülkeye hizmet etmenin kendisi için büyük bir şeref olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça 'daha adil bir dünya' için çalışmaya, 'her şey Türkiye için' diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara..." ifadelerine yer verdi.