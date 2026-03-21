Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle özel gereksinimli tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyor, güzel evlatlarımızın fedakar ailelerine, anne ve babalarına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
