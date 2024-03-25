Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklaması: Güvenin ve destek verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız, güçlü kadromuzla ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum"
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Eskişehir'de meydana gelen hırsızlık olayında 100 bin TL değerindeki malzemeleri çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.
İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle geçici süreliğine iptal edilen arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 17.00'dan itibaren program dahilinde uygulanacağı belirtildi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde jandarma ekipleri, Antalya'dan Isparta'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan aramada bir araçta 54 gram eroin ele geçirildi ve araçta bulunan 2 kişi tutuklandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun su alması üzerine batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın afişlerine zarar verildiğini belirterek açıklama yaptı. Kuru, pankartların karanlık eller tarafından kesildiğini söyleyerek, seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Nevruz Bayramı kutlandı. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Okul Müdürü Sami Otlu, bayramların Türk kültüründe birleştirici bir gücü olduğunu belirtti. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu ve örste demir dövüldü. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra program sona erdi. Kaymakam, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar da programa katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Özel, bakanların AK Parti için oy istemesini değerlendirirken, ''Bu, Erdoğan'ın yeni rejiminin çuvalladığını gösteren bir itiraf. Mehmet Uçum, bu tek kişilik hükümet sistemi dediğimiz sistemi anlatırken bakanların siyasi değil, bürokrat olacaklarını; siyaseti Erdoğan'ın ve partinin yapacağını söylüyordu. Şimdi bütün bakanları sahaya indirmek, yeni tasarımdan onların da memnun olmadığını gösteriyor. Ama sonuçta bu bakanların sahada etkili olmaları da çok güç. Çünkü halktan oy almış, Meclis’ten güven oyu almış, yetki almış kişiler değil; Erdoğan'ın dolma kaleminin mürekkebi onlar. Bir gün atıyor, bir gün azlediyor. İçlerinde iki bakan ise kamuoyu tarafından daha çok bilinen bakanlar. Birisi MİT Müsteşarlığı gibi çok mahrem bir görevden geliyor -zaten doğru değil bir MİT Müşteşarının bakan haline getirilmesi-. Diğeri de İçişleri Bakanlığı gibi polisin, emniyetin, jandarmanın bağlı olduğu, hepimizin güvenliğinden sorumlu olduğu bir bakan. Bu bakanlar, eskiden seçim döneminde zaten yasaklı olurlardı, yerlerine tarafsızlar atanırdı. Şimdi bu bakanlardan medet umuyorlar. Bu da içinde bulundukları acziyeti gösteriyor'' dedi.
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 72 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu belirlendi ve servis şoförleri ile rehber personele trafik eğitimleri verildi.
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