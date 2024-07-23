Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında kongrenin milletin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleştiğini ve tarihteki önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Milli Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuurun bugün de ilham kaynağı olduğunu ve birlik ve beraberlik içinde ülkenin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

23.07.2024 09:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur. Millet olarak Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve ardından da Cumhuriyet'e kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuurun, bugün de ilham kaynağı olduğunu, geleceğe yürüyüşlerinde kendilerine güç verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü mesajı - Son Dakika

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