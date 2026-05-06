(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 3 şampiyonu olan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 3 Şampiyonu olan Beşiktaş takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Beşiktas camiasını gönülden tebrik ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurocup 3 Şampiyonu Beşiktaş'a Tebrik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.