Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'in bölgeyi ateşe atan eylemlerine karşı daha fazla sessiz kalmamak konusunda uyarıda bulundu. Bu açıklama, İsrail'in yürüttüğü politikaların olumsuz etkilerinin giderek arttığı bir dönemde geldi. Erdoğan, dünya ülkelerini bu duruma karşı ortak bir tavır almaya çağırdı.
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1.10.2024 09:23:52. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: İsrail'in saldırılarına sessiz kalınamaz - Son Dakika
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