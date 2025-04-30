Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu - Son Dakika
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Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında kentsel dönüşüm müjdesi geldi. Erdoğan "Yarısı Bizden kampanyasında hibemizi artırıyoruz. 700 bin lira olan hibemizi 875 bin lira yapıyoruz. Taşınma desteğini de 100'den 125 bin liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

30.04.2025 13:25
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AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından büyük bir müjde geldi. Kentsel dönüşüm konusunda müjdeli bir haber veren Erdoğan "Yarısı Bizden kampanyasında hibemizi artırıyoruz. 700 bin lira olan hibemizi 875 bin lira yapıyoruz. Taşınma desteğini de 100'den 125 bin liraya çıkarıyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde; "Devletin ve milletin bekası için üstlendiğimiz sorumluluklar, kendi kısır siyasetlerini karıştıranlara laf yetiştirerek kaybedecek vaktimiz yok. Onların yapmadıkları görevleri de gerektiğinde biz omuzlayıp, icraata dönüştürüyoruz.

Kentsel dönüşüm konusunda benzer bir hazırlık içindeyiz. İstanbullu vatandaşlarımızın canlarını, mallarını kifayetsiz muhterislerin kaprislerine, bir İstanbullu olarak bırakamayız. İstanbul'un üzerine karabasan gibi çöken beceriksizliğin devam etmesine asla gönlümüz razı değil.

İSTANBUL'DA 50 BİN SOSYAL KONUT ÇALIŞMASI

Kağıthane Hasbahçe'de tüm vatandaşlarımız oraya gelmiş, çadırlarını kurmuş, orada çocuklarıyla sabahlamaya hazırlanırlarken, belediyemizin restoranında onlarla şöyle birer çay içtik. Orası millet bahçesiydi. Sağ olsun başta Murat Kurum kardeşim başta olmak üzere süratle yaptılar.

CHP'nin belediyelerinde bu tür millet bahçelerini bulamazsınız. İstanbul'da 50 bin sosyal konutla ilgili çalışmalar sürüyor. Konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. 200 bin kişi, deprem riskinden kurtarılıp, güvenli barınma imkanına kavuşacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK ORANLARI ARTTI

Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi, 100 bin lira faizsiz kredi sağladık. Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin liraya, kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz. İş yerleri için hibe desteğini 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı iste 125 bin lirayı buluyor."

Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Cengiz Balcıoğlu:
    Allahdan seçimi bu haramiler kazanmadı akparti olmasa bu ülkenin vay haline...muhalefete bakarmisin kentsel dönüşüm yapılan yerlere yok şu vermem yok gider mahkemeye verir durdurmaya kalkar yazık ya... 96 210 Yanıtla
    768107:
    senin gibi makarnacilar oldugu surece bu memleket duzelmez 7 0
    Ozay Metin:
    Beynini berde bıraktın 1999 depreminden beri var bu muhabbet ozamandan beri baştalar şimdimi başlıyorlar işe ozaman başlansa şimdiye değil şehir, ülke kurulurdu. nasıl bir beyin nasıl bir düşünme nasıl bir algılama var bu millette hayret. Deprem vergileri ile neler neler yapılırdı şimdiye. 7 0
    Savaş Özcan:
    2002-2019 arasi İbb kimin elindeydi? Niye donusum saglanmamis 17 senede? 6 0
    Selim Kayisi:
    Yalnız İBB nin desteği bu miktarın 2 katı neredeyse. ayrıca kira desteği de veriyor evler bitene kadar. 2 0
  • Halis Çelik:
    yaım asır ikdidardasınız çoktan bu kentsel dönüşümü bitirmeniz lazımdı deprem olduktan sonra alamanın anlamı kallmaması lazım dı 182 82 Yanıtla
    Isa Avcıl:
    Haberlere bakmıyorsunuz herhalde CHP karşı çıktı kentsel dönüşüm adını dahi duymak istemiyoruz diye 1 5
    Kenan Şahin:
    İsa avcil söylediklerine kendin bile inanmıyorsundur.lutfen şu at gözlüğünü çıkar tamam oy verdin de bari yanlışa doğru deme yaw şu partizanlıgi birakin 1 1
  • 032725:
    Yarısı bizden miş, babanın parası ya,artık senden tiksinti geldi. 140 69 Yanıtla
    Batuhan Eryılmaz:
    55 yaşındayım ne evim var ne araba ne şu ne bu,nasıl yarısı bizden dersiniz,bizede o halde yarı parasnı ver,maaş yok gelir yok,benden her türlü vergi alınıyor.Hükümette de dahil kimsenin umrunda degilim,kimsede benim umrumda degil.. 1 0
  • Security Specialist:
    Mafia çetesi Çetesi cihapenin 5 yılda Milletimizden çaldığı Paraları da şimdi AKP geri yerine eklemek zorunda kaldı, buda bize fena koyuyo ama neyse. Allah AKP ve Sayın Çumuhurbaşkanımız R.T. Erdoganı başımızdan eksik eylemesin. Amin 47 108 Yanıtla
    babasultan:
    ne çeşit bir o evladısın 5 2
  • selami inel:
    Türk lirasını tedavülden kaldirana kadar devam büyük adamsın vesselam 108 40 Yanıtla
  • ÇETİN Elitaş:
    Bu ülkede bir çivisi olmayan bile konuşuyor ya ona yanarım...Keşke 100 yıllık bir geçmişi olan bu ülkenin geçmiş iktidarları bu adamın çeyreğini yapsaydı ülke daha farklı durumda olurdu..Ama ne fayda ağzı olan ortaya ...Laf olsun çuval dolsun...hesabı 39 61 Yanıtla
    selami inel:
    aynen bu adamın yaptığını hiç kimse yapmadı türk lirası çöp oldu tarihe bir bak bakalım dolar bu zamana kadar TL karsinsinda bu kadar değerli olmuşmu 4 0
    osman k:
    ? yüz yıl derken birde başkalarına ajan yaftası yapıştırırsınız 0 0
  • Abdullah Bayraktar:
    Reis seni kral yapacak bu millet :)) 17 82 Yanıtla
    babasultan:
    anneni de kraliçe yaparız 3 1
  • myh7dh6c76:
    heeeehh şimdi mütolar 1400 alıp milletten 400-500 daha alıyordu şimdi 1750 alacak yine milletten 400-500 isteyecek neden çünkü malzeme zamlanmış olacak yani adı müjde ama yine zengine yarayan bir müjde 74 14 Yanıtla
  • emre123456789:
    ne hibesi alanı görmedim çevremde hibe bin haberi varmı acaba 57 19 Yanıtla
    Isa Avcıl:
    Malmısın kentsel dönüşüm diyor 0 0
  • mert çelik:
    asgarı ucretlıye tamamı sızden olmalıkı anca yetsın..hem deprem vergılerı ne oldu 26 yılmı gectı 58 11 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Yorumlarda da birbirinizi yiyorsunuz. Ak parti olmasa bu olsaydı şu olurdu falan farazi konuşmayın. 23 yıldır neden yapmadın diye sorarlar insana.. Verdiğin hibe günümüz ekonomik şartlarında yeterli mi.. Hee hükümet farklı bir parti olsa yaptıklarının yapmadıklarının hesabı onlara da sorulurdu.. 23 yıldır hükümet olamadıklarına göre, olsalardı diye yoruma başlanmaz.. Hee şans verilir, muhtemeldir ilk seçimde alacaklardır, beceremediklerinin hesabı onlara da elbet sorulur.. Var olan, kalıcı olan devlettir, hükümetler gelir geçer.. 52 10 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    Reyis olmasa vah CHP Türkiye'yi yok eder 15 46 Yanıtla
  • sus ceo:
    Asker katili Apo'dan medet umanlar ve halkın büyük çoğunluğunu açlık sınırının altında yaşatan AKP -MHP -HÜDA PAR koalisyonunu bu halk ilk seçimde sandığa gömecek. 46 12 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yarısı sizdeni bırak, tamamı da senden olsa ilk seçimde millet seni sandığa gömecek. İnsanlar açlık sınırının altında yaşıyor haberin var mı. 42 15 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    halis muhlis kardeşim yalan konuşma kafan basmıyor bari iftira atma. birincisi yarım asır dediğin 50 yıldır o yüzden 50 yıl geçsin öyle konuş. ayrıca bunların 2 yılda yaptığını sizinkiler iki yüz yılda yapmazlar. yemekten fırsat gelmez 11 39 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Her şeye yüzde 50 zam geldi ama desteğe yüzde 25. Ben pek yemedim. Muhtemelan ev sahipleri de yemeyecek. 35 8 Yanıtla
  • osman k:
    İlizyonist! 36 7 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Tiksiniyorum artık bu adamdan 33 9 Yanıtla
  • Murat Kaya:
    5 li çete ellerinizi ovuşturarak bekliyor... 32 5 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bir dairenin maliyeti 2,5 3 milyona dayanmiş bunlar nerde yaşıyor..?875 bin lira ne olacak?Aktröller yine boş boş yorum yapmaya ...Bi gidin Allahaşkına ya...sizin dünyadan da Türkiye den haberiniz yok!!Makarna yiye yiye kafanızda çalışmıyor artık... 29 5 Yanıtla
  • Szka788304:
    bunca felaket sonrası ekonomi diyenler bir lideriniz var sanki belediyelerde gördük soygunu konserler paris gezileri hem ekonomi yi eleştir hem konser ver parise git ye iç eğlen belediyeye fatura et sizleri biz belediye seçimlerinde durduramadık başkanlık seçimlerinde kazansınlar o zaman resepsiyon eğlence koktey sizde alkış tutarsınız kırk haramiler aylık beşyüz bin kira veriyormuşmuş ta senin aldığın Maaş ne babanızın oğlumu bunlar savunuyorsunuz ? 8 20 Yanıtla
  • Şener Turan:
    Ya hepsi hikaye ilk açıklandığında başvurdum çok eski bir evimiz var geldiler baktılar gittiler seçim ustuydu o kadar yandaş olnazsan zor 14 6 Yanıtla
  • Sk 06:
    girdik anamız ağladı dediğin gibi olmuyor Recep bu işler yıllardır çözemedeniz yandaşa hizmet etmekten 12 2 Yanıtla
  • Em4521577_:
    Kalan yarısını vatandas nasıl karşılayacak. Kaznadigiyla millet karnını zor doyurur halde iken. 9 2 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    NE ANLATIYOLAR BUNLAR MİLLET AÇ PERİŞAN OLMUŞ BUNLAR BAŞTA OLDUĞU SÜRECE HER HÜN DAHADA EKONOMİ BATICAK BU DAHA İYİ GÜNLER DİYELİM OY VERİN SİZE BUYLE MUAMELE YAPSINLAR 9 1 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    2 seneden fazladir YARISI BIZDEN kampanyasindan kac kişi yararlandı bir tane veri yok miktari istersen 2milyona cikrsan ne olur hersey ATEŞ pahasi hergun zamlaniyor kıt kanaat gecinmeye calisiyoruz nasil olacak ben evimi veriyorum muteahit 3 milyon istiyor üstune nasil olacak imkansiz yani BOŞ VAATLER anlayacaginiz ALLAHA EMANET YASIYORUZ simdi boş yazanlarda olacaktir ISTANBUL da muteahitler degerli yerlerinde sadece kentsel donusum olur bunun disinda imkansiz kimse karsilayamaz... 6 1 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    Deprem bölgelerinde yerinde dönüşüm için verilen 750 hibe 750 kredi şeklinde verilen desteğinde günümüz şartlarında arttırılması lazım. 2 0 Yanıtla
  • Kenan Şahin:
    Bir polis memurunun emekli tazminatı işte. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu - Son Dakika
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