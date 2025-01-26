Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'Miraç Kandili\' mesajı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Miraç Kandilini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin makamıalaya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.