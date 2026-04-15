Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Seçim Tartışmasına Yanıt: "Seçimler Zamanında Yapılacak"

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ne zaman yapılacağı sorusuna, "Zamanında" yanıtını verdi, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin ise "Yargı işliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Hem Devlet Bahçeli hem de Ömer Çelik, seçimlerin zamanında yapılacağı beyanında bulundu. Buradan, 14 Mayıs 2028'i mi anlamalıyız yoksa sizin de aday olabileceğiniz bir formül var?" sorusunu, "Zamanında" diyerek cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gülistan Doku soruşturmasında dün birçok gözaltı yaşandı. Neler söylersiniz?" sorusuna da "Yargı işliyor" yanıtını verdi.