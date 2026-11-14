Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Er Kağan Öcal'ın ailesine taziye mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Er Kağan Öcal'ın ailesine taziye mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Mühimmat Er Kağan Öcal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Mühimmat Er Kağan Öcal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev esnasında rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Er Öcal'ın ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanSavunmaGüncelSon Dakika

MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti Gerçeği öğrenince inanamadı Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:12
Orban’ın eski bakanına operasyon Toprağın altından servet çıktı
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
13:28
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 16:16:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Er Kağan Öcal'ın ailesine taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android