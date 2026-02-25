Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Statü" Yanıtı: "İmralı Şu Anda Gerekli Olduğu Şekliyle Adalet Bakanlığı Tarafından İşletiliyor" - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Statü" Yanıtı: "İmralı Şu Anda Gerekli Olduğu Şekliyle Adalet Bakanlığı Tarafından İşletiliyor"

25.02.2026 14:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı konuşmasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için söylediği "İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır" sözleri anımsatılarak sorulan bir soru üzerine, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekliyle Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün TBMM Grup Toplantısı konuşmasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için söylediği "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" sözleri anımsatılarak sorulan bir soru üzerine, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekliyle Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

