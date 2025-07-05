Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan test sürüşünü yaptığı Togg'un yeni modeline ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test sürüşünü yaptığı Togg'un T10F modeline ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, test sürüşü sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflara da yer verdi.