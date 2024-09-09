Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücünü artıran her adımın destekçisi olduklarını belirtti. TSK'nın millet için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Milletimizin göz bebeği ve peygamber ocağı' ifadesiyle ordunun stratejik rolüne dikkati çekti. Bu açıklamalar, Türkiye'nin güvenlik politikaları doğrultusunda ordunun önemini yeniden ortaya koydu.
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9.09.2024 23:46:45. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan TSK'ya Destek Mesajı - Son Dakika
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