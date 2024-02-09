Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm hedefi: 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm hedefi: 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan turizm hedefi: 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin 2024 turizm hedefinin 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm geliri olduğunu açıkladı. Bu hedefin gerçekleşmesi için çalışmaların hızlandırılacağını belirten Erdoğan, turizm sektörünün ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

09.02.2024 16:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz genelinde 2024 turizm hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir"

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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