Cumhurbaşkanı Erdoğan: Değişimi Doğru Okumak ve Yönetmek Biz Karar Alıcıların Asli Vazifesidir - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Değişimi Doğru Okumak ve Yönetmek Biz Karar Alıcıların Asli Vazifesidir

27.04.2026 16:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OECD 2026 Beceriler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, teknoloji ve yapay zeka öncülüğündeki dönüşümün durdurulamayacağını ancak doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı. İstihdamda ezberlerin bozulduğunu, mesleklerin dönüştüğünü ve beşeri sermayenin önem kazandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen OECD 2026 Beceriler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dünyanın teknoloji ve yapay zeka öncülüğünde keskin bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. Erdoğan, bu değişimin durdurulamayacağını ancak doğru okunup yönetilmesinin karar alıcıların asli görevi olduğunu vurguladı.

İstihdam alanında ezberlerin bozulduğuna dikkat çeken Erdoğan, üretim biçimlerinin değiştiğini, bazı mesleklerin yok olurken yenilerinin ortaya çıktığını ifade etti. Ülkelerin başarısının beşeri sermayenin niteliğine bağlı olduğunu söyledi.

Zirvenin 'nesiller arası yeteneğin ortaya çıkarılması' temasını isabetli bulan Erdoğan, küresel robot pazarının 100 milyar dolardan 2050'ye kadar 25 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini, 'karanlık fabrika' olarak adlandırılan tam otomasyonlu tesislerin yaygınlaştığını aktardı.

Eğitimin önemine değinen Erdoğan, bilgiye sahip olmanın yanı sıra onu işleme, kullanma ve dönüştürme becerisinin kritik olduğunu belirtti. Hayat boyu öğrenmenin bireylerin kariyeri ve ülkelerin rekabet gücü için belirleyici olacağını ifade etti.

Türkiye'nin kadınların iş gücüne katılımında önemli ilerlemeler kaydettiğini aktaran Erdoğan, kadın istihdam oranının yüzde 25,3'ten yüzde 31,7'ye yükseldiğini, doğum izninin 24 haftaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca gençlerin eğitimi ve istihdamı için bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığını, mesleki eğitimin cazibe merkezi haline getirildiğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Recep Tayyip Erdoğan, Yapay Zeka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Değişimi Doğru Okumak ve Yönetmek Biz Karar Alıcıların Asli Vazifesidir - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Değişimi Doğru Okumak ve Yönetmek Biz Karar Alıcıların Asli Vazifesidir - Son Dakika
